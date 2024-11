Oliana recupera la gestió del servei d'aigua potable

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Oliana recuperarà la gestió del servei d’aigua potable després d’una concessió de més de 20 anys a favor de la companyia d’aigües Cassa. L’alcalde, Ricard Pérez, va explicar ahir que el consistori “no té la capacitat de personal ni tècnica per assumir el servei directament” i el que farà és treure a licitació contractes de serveis per al manteniment, la facturació i la lectura dels comptadors. Considera que el canvi “ens permetrà tenir el control real de la gestió” de l’aigua i “tenir criteri propi per valorar l’estat del servei per d’aquí a quatre anys decidir la millor fórmula de gestió”.

L’ajuntament ha tirat endavant un estudi econòmic que fixa que la taxa de l’aigua d’Oliana “és, amb 1,4 euros el metre cúbic, de les més cares de la comarca”, va explicar l’alcalde. Amb la nova gestió, els veïns guanyaran un nou servei dins de la mateixa taxa. Pérez va explicar que redactaran un pla director del clavegueram per millorar el sistema “sense cap cost per als veïns”. Així, la mateixa taxa de l’aigua “que no incrementarem” inclourà la taxa del clavegueram, inexistent fins ara, va afegir.

Pérez, que va puntualitzar que “no estem parlant d’una municipalització ja que la gestió sempre ha estat municipal però a través d’una concessió i ara farem una gestió més directa però a través d’aquests contractes de serveis”, va afegir que el contracte amb Cassa es va acabar ja fa un any i que el canvi de sistema es farà el primer trimestre del 2025.

Ens ho podem permetre, va afegir l’alcalde, perquè en els propers anys l’ajuntament no necessita fer grans inversions. Oliana executarà una reforma al dipòsit municipal, per valor de 400.000 euros, però en aquest cas l’ajuntament compta amb subvencions. També substituirà canalitzacions obsoletes però que compten de la mateixa manera amb finançament públic.

L’ajuntament ha aprovat un pressupost d’1,8 milions d’euros, una xifra que suposa un increment de 200.000 euros respecte al 2024. Els comptes inclouen un nou local per als jubilats, millores a la façana de l’ajuntament i nova tecnologia per facilitar la comunicació amb els veïns.