Alumnes participen en un taller sobre l’explotació forestal a l'Alt Urgell i el Pirineu en el s.XVIII

Alumnes de l’escola Sant Esteve de Alàs, a l'Alt Urgell, van participar aquest dimecres en un taller immersiu sobre l’explotació de la fusta a la comarca i el Pirineu a mitjans del segle XVIII, una època en què l’activitat va ser important a la zona perquè aquest recurs forestal era destinat a la construcció naval.

Aquest dimecres van estrenar la iniciativa, a l’Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, cinc alumnes de 3r, 4t i 6è d’aquesta escola del municipi d’Alàs i Cerc i durant el curs escolar seran grups d’alumnes de cicle mitjà i superior de la resta de centres educatius de la comarca que aniran passant per conèixer tots els detalls sobre aquesta activitat tan predominant als pobles de muntanya. També tracten el paper que tenien els raiers en el transport de la matèria.

Els joves, amb una lupa a la mà, van estudiar el Diccionari Naval del Marquès de la Victòria, document que conté un inventari complet dels boscos a la zona, en ple segle XVIII. Es tracta d’una de les obres més importants del món per a l’anàlisi de la construcció naval de l’Armada espanyola en el primer i segon terç del segle XVIII. Els petits van treballar amb una còpia i l’original està custodiat en el Museu Marítim de l’Armada de Madrid. També van treballar sobre un minuciós mapa topogràfic del Pirineu en el qual l’activitat també era present i que s’estenia des del Alt Urgell fins Navarra, d’est a oest, i des de la frontera amb Andorra a la desembocadura de l’Ebre.

Taller immersiu

El taller té per objectiu integrar diferents disciplines i tecnologies per atansar l’alumne, d’una forma sensorial i didàctica, a la història i la naturalesa des d’una perspectiva immersiva. Els nens, nascuts entre muntanyes, aprenen termes nàutics i nocions d’enginyeria naval que els transporten en el temps i l’espai per conèixer detalls de vaixells de fa més de 300 anys construïts amb fusta del Pirineu.