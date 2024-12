La Seu impulsa un pla per renovar les voreres

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha obert el període de licitació per portar a terme obres de reparació al paviment de les voreres del municipi per un import de 181.500 euros. El consistori recorda que un dels “eixos fonamentals” de l’actuació per part de l’equip de govern (Compromís) és l’adequació de la via pública davant del deteriorament que presenta des de fa anys “com a conseqüència de la mala execució o creixement dels arbres”. El projecte preveu quatre zones d’actuació diferents que es duran a terme en terminis d’una cada any. Substituiran les peces aixecades de la base de formigó i repararan els trams de vorera enfonsats. També actuaran sobre les afectacions pel creixement dels arbres. Les empreses que vulguin optar a executar la millora poden presentar les ofertes fins al proper dia 9.