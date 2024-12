Torna a la Seu 'El Rescat dels Minairons'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Seu d’Urgell estrena el dissabte 21 una nova edició de l’espectacle nadalenc El Rescat dels Minairons, segons van anunciar ahir la regidora de Festes, Christina Moreno, i el director de l’espectacle, Joel Pla. Serà la sisena edició d’aquest clàssic nadalenc i la primera des que es va decidir fer-ho de forma biennal. La decisió es va prendre per facilitar la participació de totes les persones en el projecte, ja que suposa una gran inversió de temps i energia dels participants que assagen des del mes de setembre. Moreno va agrair a l’Escola de Teatre de la Seu i tots els col·laboradors que ho facin possible.

Aquest any s’han presentat més participants que mai a les audicions i hi haurà una mica més de 100 persones actuant sobre l’escenari entre repartiment, cors i músics. Tenint en compte els professionals implicats i els voluntaris i col·laboradors, el projecte tornarà a tenir gairebé 200 persones implicades. En la part artística el canvi més important serà la posada en escena, ja que canvia l’escenografia, que aposta per jocs de llums i formes amb perfils de cases i teles mòbils.

“El públic jugarà un paper important ja que portarà un braçalet de llum i interactuarà en l’espectacle”, va explicar Pla. Les funcions tindran lloc el dissabte 21 de desembre a les 18 hores, el diumenge 22 de desembre a les 11 del matí, el dissabte 28 de desembre a les 18 hores i el diumenge 29 de desembre a les 11 del matí.