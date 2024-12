Rehabilitació integral dels porxos del carrer Major de la Seu d'Urgell

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La junta de govern local de l’ajuntament de la Seu va aprovar ahir de manera inicial el projecte executiu per rehabilitar de forma integral la zona dels porxos del carrer Major. El vial, situat en ple centre històric, és la principal artèria comercial del municipi. L’ajuntament invertirà 238.696 euros (amb impostos) procedents del que queda de tresoreria d’aquest any. L’alcalde, Joan Barrera, va explicar que el principal objectiu de l’obra és “la transformació de l’espai en un de més funcional i accessible, que incrementi l’atractiu de la zona com a punt de dinamització comercial”.

La intervenció consistirà en la rehabilitació integral dels porxos per “garantir la uniformitat i el bon aspecte” de la via. La part de la façana anirà a càrrec dels propietaris dels edificis. També se substituirà tot el sistema d’il·luminació amb tecnologia led, tant el de l’interior com el de l’exterior. Aquesta actuació comportarà una millora substancial en l’estalvi energètic que l’ajuntament calcula que serà del 75 per cent i proporcionarà “una il·luminació més uniforme i estèticament harmoniosa”.

La col·locació dels llums potenciarà les arcades, un element arquitectònic emblemàtic del carrer Major, “per aportar una imatge més digna”, va afegir Barrera.

Així mateix, el projecte contempla també la instal·lació d’un nou sistema de sonorització que substituirà l’actual, que ha quedat obsolet amb el pas dels anys. De manera paral·lela, l’actuació permetrà disposar de diferents punts de subministrament elèctric distribuïts de manera estratègica per facilitar l’accés a l’electricitat de la via pública els dies dels mercats setmanals i les fires o esdeveniments.

La Diputació s’encarregarà de la gestió de les sancions

El ple de l’ajuntament de la Seu va aprovar ahir delegar a la Diputació les facultats de la gestió i la recaptació de les sancions relacionades amb les infraccions en el règim de parada i estacionament dels vehicles a motor i les derivades de la seguretat viària. L’equip de govern (Compromís) va justificar la mesura pel gran volum de treball per gestionar aquest tipus de sancions que provoca, van apuntar, que “algunes de les sancions acabin sense ser cobrades”.El ple va aprovar també una moció presentada pel grup municipal de Junts per la Seu de suport a la iniciativa empresarial i tecnològica Pirineus Tech Mountain.