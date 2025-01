Presó per a una banda de narcos que va comprar 'maria' a Almenar

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem ha confirmat les penes d’entre un i sis anys de presó per a una banda de narcotraficants que van comprar marihuana per vendre-la a tercers en una casa d’Almenar. Van ser interceptats a Almacelles per la Policia Nacional amb prop d’un quilo d’aquesta droga al vehicle. L’alt tribunal rebutja els recursos presentats per dos dels condemnats per l’Audiència d’Osca, que va jutjar deu persones. La pena més alta va ser de 6 anys i 1 dia de presó i les multes imposades sumen una quantitat total de 2.226.185 euros, amb imports que oscil·len des dels 270 euros fins als 873.132 euros per al que rep la condemna més alta.

Segons la sentència, el 24 de febrer del 2021, quatre dels condemnats van viatjar amb vehicles per evitar ser detectats fins a Almenar, on havien concertat amb una tercera persona, no identificada, la compra de marihuana. De tornada, a l’altura d’Almacelles, van ser interceptats per la Policia Nacional, que va trobar una bossa de plàstic als peus del copilot, tapada amb peces d’abric, a l’interior de la qual, envasada al buit, hi havia 946 grams de marihuana. La sentència assenyala que aquesta substància hauria assolit un valor al mercat il·lícit de 5.263 euros i que els acusats pensaven destinar-la a la venda a tercers. Després d’aquesta troballa, els agents van escorcollar el domicili d’un dels condemnats a Osca, on van trobar eines per a la preparació de la droga.

Penes imposades a deu acusats, que han de pagar multes que sumen més de dos milions d’euros

En els diferents escorcolls, els agents van trobar els processats diverses quantitats d’altres substàncies estupefaents con cocaïna i amfetamines. Així mateix, la investigació va determinar que havien instal·lat diverses plantacions de marihuana en zones boscoses i inaccessibles a la província oscenca, on es van intervenir en total més de 8.500 plantes.

En la sentència, el Suprem considera que no havia d’aplicar-se els atenuants de dilacions indegudes a l’assenyalar que només van passar set mesos entre la interlocutòria d’obertura del judici oral i la remissió de les interlocutòries a l’Audiència i que les diligències que es van dur a terme eren necessàries per al procediment.

“Es tracta d’una complexa causa amb múltiples implicats que s’ha desenvolupat en un raonable termini.” Tanmateix, sí que aplica a alguns dels processats els atenuants de drogoaddicció, al considerar que tenien afectades les seues capacitats per l’addicció a substàncies estupefaents com cocaïna i cànnabis.