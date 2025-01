Inversió d'1,3 milions per renovar la central elèctrica del Parc del Segre

La minicentral hidroelèctrica està situada a l’interior de l’equipament esportiu. - C. SANS

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc del Segre de la Seu d’Urgell acaba de treure a concurs les obres de renovació de la minicentral hidroelèctrica. Les turbines d’aquesta instal·lació són les mateixes que es van instal·lar fa 35 anys, i alguns responsables d’aquest equipament esportiu destaquen que l’actuació és “absolutament imprescindible per poder mantenir totes les activitats del parc”. Aquestes inclouen les competicions de nivell estatal i internacional, entre les quals destaca el Campionat del Món de Piragüisme de l’any 2027, i també els usos lúdics i la producció d’energia elèctrica.

Les bases de la licitació destaquen que les turbines únicament han estat sotmeses a “reparacions puntuals” que “cada vegada són més difícils, precàries i insegures”. En aquest escenari, continuen, “no és descartable una gran avaria” de les turbines que “seria molt costosa de reparar i podria afectar les activitats”, la qual cosa inclou la celebració del futur campionat del món.

Les obres són “imprescindibles” per assegurar l’activitat de les instal·lacions olímpiques

El pressupost base de la licitació és d’1,3 milions d’euros (amb impostos) i les empreses que vulguin optar a aquesta contractació podran presentar les ofertes fins al proper 22 de gener. El termini per executar els treballs és de deu mesos.

El ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), ha concedit una ajuda de 290.481 euros al Parc del Segre per fer front al projecte de renovació tecnològica de la minicentral hidroelèctrica, situada a l’interior de l’equipament esportiu.