Les àrees per a autocaravanes de l'Alt Urgell deixaran de ser gratuïtes

L’àrea d’autocaravanes de Peramola ja cobra per utilitzar la llum. - C. SANS

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Fins ara, els turistes que viatjaven en caravana, autocaravana o furgoneta camperitzada a l’Alt Urgell no pagaven per utilitzar les àrees destinades a aquest tipus de vehicles a la comarca. Això canviarà al llarg dels propers mesos, ja que els equipaments i algun dels seus serveis de les àrees d’Organyà, Peramola, Arsèguel i Montferrer passaran a ser de pagament. Aquest canvi es deu a dos motius. D’una banda, sufragar costos de manteniment d’aquestes instal·lacions. Per una altra, la constatació que, en la majoria de casos, els turistes que en fan ús no utilitzen cap altre servei dels municipis que les acullen. “Ens acaba suposant només una despesa, sense cap benefici aparent”, coincideixen a afirmar els alcaldes d’aquests quatre municipis.

A Peramola, l’ajuntament ja cobrava per l’aigua potable i, des de la tardor, també ho fa per disposar de subministrament elèctric a l’àrea de caravanes. El seu alcalde, Joan Puig, explica que la factura de la llum “havia pujat més de 200 euros en només dos mesos”. L’objectiu, va afegir, “no és fer un negoci, però sí cobrir les despeses de mantenir l’espai”. El consistori de la localitat ha fet una inversió de 7.000 euros per instal·lar una màquina i una aplicació per poder cobrar per aquest servei.

A Organyà, l’ajuntament ja ha aprovat l’ordenança fiscal que regularà el preu públic del servei d’estacionament d’autocaravanes. El consistori l’ha fixat en 7 euros per dia, i inclou el subministrament d’aigua i energia elèctrica. L’alcalde, Celestí Vilà, va considerar que “hem ofert els serveis sense cap cost durant 4 anys, però ara ja és insostenible perquè dediquem esforços a mantenir-lo i els turistes no fan cap despesa al municipi”. Va lamentar que són molts els que arriben i se’n van sense fer despesa.

A Arsèguel, l’alcalde, Antoni Casanoves, va dir que “estem valorant cobrar una quota perquè ens resulta insostenible i no tenim cap repercussió”. “Molts no arriben ni a visitar el poble o, si ho fan, no consumeixen res”, va dir.

Pel que fa a Montferrer, la zona continua sent gratuïta però l’ajuntament ha començat a cobrar la llum. L’aigua és encara d’ús lliure. L’àrea d’autocaravanes de Fígols i Alinyà continuarà sent gratuïta perquè no disposa d’aigua potable ni d’electricitat.

Infraestructures del projecte ecoturístic Camina Pirineus

Tres d’aquestes àrees d’estacionament per a autocaravanes han estat construïdes amb finançament dels fons europeus Feder, dins del programa Camina Pirineus. Consisteixen a crear una xarxa de senders com a eina de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell. Són les d’Organyà, Arsèguel i Fígols i Alinyà, ubicades a les entrades de les poblacions. La d’Organyà té una superfície de 2.097 metres quadrats, està situada a la zona esportiva i té capacitat per estacionar fins a nou vehicles. La d’Arsèguel té una capacitat menor i està situada a l’aparcament públic a l’entrada del poble.D’aquesta manera, l’objectiu de la inversió en aquests estacionaments és guanyar visitants aprofitant l’auge del turisme en autocaravana i, alhora, millorar els accessos a recursos ja existents per facilitar les visites.