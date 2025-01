Més de 500.000 euros per a la xarxa de l'aigua

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Bellver de Cerdanya ha aprovat de manera definitiva el projecte per millorar i renovar les xarxes de subministrament de l’aigua potable. Les actuacions, que suposaran una inversió de més de mig milió d’euros, tenen com a objectiu principal “minimitzar pèrdues” en el sistema i “optimitzar-ne la distribució en baixa” renovant infraestructures del sistema. Les intervencions previstes es concentraran en els punts en els quals el consistori ha detectat una incidència d’avaries més important, segons els informes de l’empresa concessionària del servei.

Segons el projecte, la millora també inclou la instal·lació de nous sistemes de digitalització per guanyar eficiència en la gestió, amb nous elements de telecontrol i amb la implantació de vàlvules reductores de pressió. Per una altra banda, valorarà les obres per construir una nova captació i conducció a la zona de Rocaplana per subministrar els pobles de Cortàs i Éller i implementarà sistemes de monitoratge en les captacions d’aigua del municipi que actualment no disposen d’aquest mecanisme.

Finalment, el projecte de millora inclou també la rehabilitació del pou de l’Ingla. Després dels anys de funcionament, la infraestructura compta amb una important acumulació de fang a la part final, que és la zona que capta de l’aigua de l’aqüífer i l’ajuntament de la localitat destaca la necessitat d’actuar en aquest punt per “evitar que aquesta acumulació impedeixi una correcta captació de l’aigua”. Aquest pou és el que proveeix Bellver, nucli principal del municipi i el que concentra un major nombre de veïns, i els nuclis de Talló i Riu de Santa Maria.