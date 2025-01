Alinyà avala tres tanques d'accés a la muntanya

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Fígols i Alinyà avança en els tràmits per regular l’accés motoritzat a la muntanya. Després de més de quinze anys de converses per tancar l’espai, el consistori acaba de tirar endavant l’aprovació inicial de la nova ordenança. El projecte preveu instal·lar barreres en tres punts diferents per limitar l’entrada a tots els visitants externs, que només hi podran accedir a peu o amb bicicleta. En una de les zones de limitació s’adequarà un espai d’estacionament.

La idea inicial és que els veïns dels municipis de Fígols i Alinyà i d’Odèn continuïn accedint a la muntanya en vehicle. L’ajuntament va instal·lar fa alguns mesos un cartell per informar veïns i turistes de la voluntat de regular l’accés en aquest espai, que és propietat de la Fundació Catalunya la Pedrera.