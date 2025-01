La sala l’Única de la Seu d’Urgell estrena la primera temporada de teatre professional

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Un concert del músic de jazz Marcel·lí Bayer servirà per iniciar la primera temporada de teatre professional de la sala l’Única de la Seu d’Urgell, de gestió privada i ubicada dins l’Escola de Teatre de la capital alturgellenca. L’actuació forma part del Cicle Itinerant de Música Improvisada de Catalunya, que portarà altres propostes a la Llibreria El Refugi i el local de MeteoPirineus. La programació de l’espai s’ha ideat amb l’objectiu d’oferir espectacles de proximitat i amb un marcat accent social. Així, fins al mes de setembre, s’oferiran 24 funcions de 16 espectacles diferents a càrrec de 12 companyies de 5 països i en 8 idiomes diferents. Aquestes barrejaran disciplines com el clown, el teatre clàssic i contemporani i la música.

La sala compta amb poc menys de 50 localitats i permet a l'espectador sentir-se dins de l'espai escènic. Algunes de les sessions estan adaptades per a persones amb discapacitat auditiva o visual, comptant amb una pantalla de sobretitulat i audiodescripció per a persones cegues. L'accés també està adaptat a persones amb mobilitat reduïda. A més, s'ha establert un conveni de col·laboració amb diverses entitats socials de la Seu d’Urgell per poder oferir entrades a persones amb trastorn o discapacitat mental.

Per aquest espai hi passaran els espectacles ‘Folie à deux’, a càrrec de la companyia Col·lectiu Diògenes; ‘Dones de flors i herbes’, de la Fanga Escènica; ‘Ahora’, de la Compañía Maite Guevara; ‘Crea-t’, a càrrec dels alumnes de l’Escola de Teatre de la Seu; el monòleg ‘And Here I Am’ d’Ahmed Tobasi; ‘In a Thousand Silences’, a càrrec d’Artist on the Frontline; ‘Creació Col·lectiva’, del mateix artista i en col·laboració de l’espai de creació Arsènic de Granollers; ‘Bodas de Sangre’, dels alumnes de l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell, i, per últim, un concert d’Alidé Sans.

Cal destacar que els espectacles de l'Única estan integrats en diversos cicles i festivals com ara el Cicle de Música Improvisada de Catalunya, la iniciativa Cap Butaca Buida, el Festival d'Arts Vives INCERT i el Festival de Teatre de Llengües Minoritzades, sent aquest darrer de creació pròpia.