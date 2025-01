Integra Pirineus denuncia la poca visió rural dels projectes per al col·lectiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Integra Pirineus ha denunciat les dificultats existents als territoris rurals i de muntanya a l’hora d’implementar programes i projectes dimensionats per a zones urbanes amb més població. L’entitat lamenta que les bases per poder optar-hi són molt genèriques i pensades per a zones urbanes, “un fet que ens va molt en contra al tenir en compte la realitat de comarques com la de l’Alt Urgell”. Aquest va ser un dels temes centrals que la fundació va exposar al director general d’Economia Social i Solidària i de Cooperativisme del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, David Bonvehí, en una visita que hi va fer el cap de setmana.

Tècniques de l’entitat van explicar el treball que porten a terme d’inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social i de foment d’una gestió forestal sostenible que sigui respectuosa amb l’entorn.

L’entitat lamenta que les bases dels programes estan pensades per a grans ciutats

La reunió responia al compromís del Govern català per fomentar i donar suport a iniciatives que promoguin l’economia social i el cooperativisme. També hi va participar el delegat en funcions i coordinador territorial d’Empresa i Treball a l’Alt Pirineu i Aran, Héctor Ortiz. Bonvehí va posar en relleu el paper d’Integra Pirineus per treballar a favor d’un model econòmic “més just i solidari”.