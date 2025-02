Dos detinguts per cremar 15 contenidors

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van comunicar ahir la detenció de dos homes, de 23 anys i veïns de la Seu, acusats de cremar una quinzena de contenidors d’escombraries al nucli urbà de la capital del Alt Urgell. L’arrest es va produir dissabte passat a la una de la matinada poc després que els Bombers rebessin l’avís d’un incendi que afectava tres habitacles de recollida selectiva al carrer Sant Ot, en ple centre urbà de la ciutat.

La primera actuació la van fer agents de la Policia Local, que van arribar al lloc i van iniciar les tasques per sufocar les flames amb l’ajuda d’extintors per evitar que el foc afectés els vehicles estacionats a la zona. A l’arribar els equips d’emergència al lloc van continuar amb les tasques per apagar el foc.

Posteriorment, efectius dels Mossos i de la Policia Local van localitzar un parell de joves que, segons va constatar la policia catalana, coincidien amb la descripció que els havia arribat dels presumptes autors de l’acció vandàlica. La investigació policial ha permès relacionar un dels detinguts amb la crema de 12 contenidors la matinada del 5 de desembre passat. Aquell incident va produir danys valorats en 15.500 euros, a més d’afectar una botiga, un vehicle i un domicili de la zona. Els presumptes delinqüents, un dels quals té antecedents, són acusats d’un delicte de danys. Diumenge van passar a disposició del Jutjat de guàrdia de la Seu d’Urgell.