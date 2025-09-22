Veïns de La Seu d'Urgell sobre la primera sala d'apostes del municipi: "Volem un control estricte"
La comunitat de veïns de l'edifici ja ha demanat reunir-se amb l'Ajuntament i el síndic de greuges
La comunitat de veïns de l’edifici en què està prevista la sala d’apostes ha sol·licitat reunions amb l’ajuntament i la síndica municipal de greuges. Un dels veïns assegurava ahir que “hi estem en contra perquè som una ciutat de 13.000 habitants en la qual no hi ha cap local d’aquest tipus i obrir-ne ara un canviaria negativament el model de ciutat”. “La ludopatia és una addicció coneguda que afecta especialment els més joves i les persones vulnerables i un negoci així no aporta res positiu”, va afegir.
Els veïns temen les molèsties directes que pot generar un local d’aquest tipus. “No volem soroll i llargues hores d’obertura però també ens preocupen les conseqüències socials i l’impacte que tindria l’arribada del primer negoci d’aquest tipus a la nostra ciutat”. Els veïns demanen “controls estrictes, campanyes de prevenció i garantir la neteja i el descans”.
L'alcalde diu que encara no hi ha cap petició de llicència
L’alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, va corroborar ahir que representants de la multinacional es van reunir amb el consistori per explicar-los la seua intenció d’obrir una sala d’apostes en una de les principals entrades a la ciutat, malgrat que va assegurar que des d’aleshores “no s’ha formalitzat encara cap petició de llicència”. El primer edil va apuntar que “és evident que qualsevol negoci que tingui a veure amb les apostes no ens agrada”, però va puntualitzar que “si compleixen tota la normativa vigent, l’ajuntament no pot prohibir-ho”.