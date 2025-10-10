Noves instal·lacions pel servei de rehabilitació comunitària i l'hospital de salut mental de la Seu d'Urgell
Els serveis de rehabilitació comunitària i hospital de dia ocupen ara 304 metres quadrats a l'antic CAP, amb una inversió total de 726.300 euros
L'atenció a la salut mental a l'Alt Urgell ha fet un important salt qualitatiu amb les noves instal·lacions del servei de rehabilitació comunitària i hospital de dia de la Seu d'Urgell, que van iniciar la seva activitat al maig de 2024. Les dependències, gestionades per Gestió de Serveis Sanitaris, ocupen 304 metres quadrats als baixos de la Fundació Sant Hospital, a l'espai que anteriorment acollia el Centre d'Atenció Primària de la capital alturgellenca.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental de 2024, es va realitzar una jornada de portes obertes per usuaris i familiars, institucions i entitats del sector. El centre disposa d'un espai de recepció, àrees d'atenció individual, zona de gestió, sales polivalents, magatzem, sala de cures, espai de descans, serveis, dutxes, vestidor i cuina-menjador. La inversió total, incloent obres i equipament, ha estat de 726.300 euros, una xifra que reflecteix l'aposta institucional per millorar els recursos assistencials en salut mental a la comarca.
Anna Mont, cap de secció de Salut Mental de Gestió de Serveis Sanitaris a l'Alt Pirineu i Aran, va destacar que l'ampliació d'espais responia a una necessitat real, amb l'objectiu de fer-los més còmodes i acollidors, tenint en compte que "la salut mental també depèn de l'entorn". Per la seva banda, Felip Benavent, gerent de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, va afegir que les noves dependències "acompanyaran la bona feina que fan els professionals" d'aquesta àrea.
Un equip multidisciplinari al servei dels pacients
Les instal·lacions compten amb una desena de professionals especialitzats en diversos àmbits: psiquiatria, psicologia clínica, treball social, infermeria, educació social i teràpia ocupacional. Un dels programes destacats que s'hi desenvolupa és el de serveis individualitzats, anteriorment ubicat al Centre Cívic, que ara s'integra en aquest espai més ampli i adaptat a les necessitats dels usuaris i professionals.
Joan Barrera, president del patronat de la Fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu d'Urgell, va remarcar que les noves instal·lacions "dignifiquen" el servei i han permès reutilitzar l'espai de l'antic CAP. A més, va avançar que en el marc del Pla de Barris tenen previst desenvolupar un pla d'usos de les dependències de l'edifici hospitalari actual, considerant que està previst construir un nou hospital prop de la carretera N-260.
Més de setanta pacients atesos durant el 2024
L'hospital de dia, que compta amb quatre places, va atendre 31 pacients durant el 2024. Aquest servei està orientat al diagnòstic i tractament psiquiàtric en fases agudes o subagudes de la malaltia, actuant com a alternativa a l'hospitalització convencional per evitar la separació del pacient del seu entorn familiar i comunitari.
Per altra banda, el servei de rehabilitació comunitària disposa de 15 places i va oferir atenció a 42 pacients l'any passat. Aquest dispositiu assistencial integra diverses accions dirigides a la rehabilitació psicosocial de persones amb trastorns mentals greus o severs, mitjançant plans individualitzats que combinen atenció individual, grupal, familiar i comunitària, adaptant-se a les necessitats específiques de cada usuari.