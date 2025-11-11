SEGRE

Emma Sànchez, una jove estudiant de pastora: "m'agradaria ser jo la que continués el projecte d'aquesta granja del Pirineu"

És una de les joves que les granges del Prineu busquen per agafar el relleu

Emma Sáncez, estudiant a l'Escola de Pastors.

Emma Sáncez, estudiant a l'Escola de Pastors.Cynthia Sans

Emma Sànchez va estudiar a l'Escola de Pastors i porta tres mesos en pràctiques en una explotació en traspàs a Espaén. La jove explica que “m’encantaria ser jo la que continués el projecte i no deixar perdre aquestes instal·lacions”, però hi veu també alguns punts en contra, com “el cost econòmic que representaria per a mi o l’aïllament social”.

És una de les desenes de joves que s'estan plantejant agafar el relleu a tota una generació de pastors del Pirineu que, per la seua jubilació, necessiten traspassar les seues granges a algú. El Pirineu lleidatà té almenys 35 explotacions ramaderes els propietaris de les quals es plantegen tancar i busquen un relleu al capdavant del negoci. La majoria d’aquestes granges es concentren a les comarques del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell i la Cerdanya.

