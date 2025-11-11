Emma Sànchez, una jove estudiant de pastora: "m'agradaria ser jo la que continués el projecte d'aquesta granja del Pirineu"
És una de les joves que les granges del Prineu busquen per agafar el relleu
Emma Sànchez va estudiar a l'Escola de Pastors i porta tres mesos en pràctiques en una explotació en traspàs a Espaén. La jove explica que “m’encantaria ser jo la que continués el projecte i no deixar perdre aquestes instal·lacions”, però hi veu també alguns punts en contra, com “el cost econòmic que representaria per a mi o l’aïllament social”.
És una de les desenes de joves que s'estan plantejant agafar el relleu a tota una generació de pastors del Pirineu que, per la seua jubilació, necessiten traspassar les seues granges a algú. El Pirineu lleidatà té almenys 35 explotacions ramaderes els propietaris de les quals es plantegen tancar i busquen un relleu al capdavant del negoci. La majoria d’aquestes granges es concentren a les comarques del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell i la Cerdanya.
Agricultura i ramaderia
Cynthia Sans