Persisteix el mal estat de l'N-260 entre l'Alt Urgell i la Cerdanya amb crítiques veïnals creixents
L'Eix Pirinenc presenta desenes de clots profunds al tram Pont de Bar-Martinet mentre el Govern anuncia una renovació integral per l'abril
El tram de l'N-260 entre el Pont de Bar i Martinet continua presentant un estat de conservació deficient que genera queixes diàries entre els usuaris de l'Eix Pirinenc. La carretera estatal acumula desenes de clots de gran profunditat provocats pel fred i l'ús intensiu de potassa durant l'hivern per evitar plaques de gel, una situació que s'ha agreujat des de principis de febrer.
Carreteres de l'Estat està duent a terme un apedaçament provisional per millorar la seguretat dels conductors que circulen per aquest vial. El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, va anunciar ahir que la renovació integral del paviment començarà a partir de l'abril, en el marc de l'acord signat el 2024 entre l'Estat i la Generalitat per invertir 260 milions d'euros en l'N-260.
Les crítiques dels veïns han anat en augment a mesura que la situació de la carretera ha empitjorat progressivament. L'ús intensiu del tram i les condicions climatològiques adverses de l'hivern han contribuït al deteriorament accelerat de l'asfalt, convertint aquesta via en objecte de denúncies constants per part dels usuaris habituals.
Paral·lelament, l'autovia A-2 va patir enfonsaments de la calçada divendres a la nit a l'altura de Cervera i Ribera d'Ondara, ocasionant importants retencions i nombrosos problemes als conductors. Segons el Servei Català de Trànsit, l'incident va afectar el tram entre els punts quilomètrics 523 i 528 en els dos sentits de circulació de l'autovia Lleida-Barcelona.
En sentit Lleida, l'enfonsament es va registrar al voltant de les 19.56 hores i va obligar a tallar un carril, mentre que en direcció Barcelona el trànsit es va veure afectat passades les 21.40 hores, complicant la mobilitat durant hores en aquesta important via de comunicació.