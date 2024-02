Boí, Taüll i Durro, escenari de la nova pel·lícula de Mar Coll

Boí, Taüll i Durro acolliran entre avui i dissabte de la setmana que ve el rodatge de Las madres no, la nova pel·lícula de la directora Mar Coll. El film suposa el retorn de Coll al cine després de Tres dies amb la família, amb la qual va guanyar un Gaudí i un Goya, i Tots volem el millor per a ella i de participar en sèries com Matar al padre o Això no és Suècia.

El rodatge es durà a terme durant set setmanes en diverses localitats. La Vall de Boí n’és una i després es traslladarà a Barcelona i Tarragona. En aquest municipi de l’Alta Ribagorça es rodaran escenes en espais com l’església de Sant Joan de Boí, el carrer del Tossalet de Taüll o l’entorn de l’ermita de Sant Quirc de Durro.La pel·lícula està protagonitzada per Oriol Pla i Laura Weissmahr i també compta amb Giannina Fruttero i Belén Cruz. Las madres no s’inspira en la novel·la homònima de Katixa Aguirre i és un drama intimista, amb llums de misteri i que voreja el thriller psicològic.La pel·lícula la protagonitza “una mare penedida, una associació de paraules que genera un malestar automàtic”. “Com es pot renegar d’un nadó, el més desvalgut, innocent i pur que existeix? Doncs el cas és que es pot”, va explicar Coll sobre el seu nou film.