Radars dissuasius a la travessia de l'N-230

El Pont de Suert compta des de finals de gener amb dos radars pedagògics als accessos al municipi. Són plafons lluminosos que alerten els conductors de la velocitat a la qual circulen els vehicles per la travessia de l’N-230 (que està limitada a 50 quilòmetres per hora per als cotxes i a 30 en el cas dels camions).

L’alcaldessa, Iolanda Ferran, va explicar ahir que aquests senyals els va desplegar la unitat de Carreteres de l’Estat a Lleida, que depèn del ministeri de Transports, després d’una petició de l’ajuntament. Aquesta és una mesura que busca reforçar la seguretat viària a la travessia. A més, la primera edil va assegurar que Carreteres ha retirat dos semàfors que no funcionaven des de feia temps.En un altre ordre, el projecte per reformar els 40 quilòmetres de l’N-230 que separen Sopeira i la boca sud del túnel de Vielha segueix la seua tramitació i ha començat el tràmit d’avaluació ambiental. Tant Ferran com l’alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta, van indicar que encara no han rebut resposta a les trenta al·legacions que van presentar.En aquest cas, el ministeri de Transports va plantejar a finals del 2022 que el 80 per cent del traçat de l’N-230 a Escales fos a través de quatre túnels i set viaductes. En aquest tram s’han registrat diversos despreniments i accidents mortals. El pressupost per al tram entre Sopeira i el túnel de Vielha ascendia a més de 381 milions d’euros. El projecte que va impulsar el Govern central contemplava una variant a Vilaller, construir un tercer carril entre aquest municipi i el Pont de Suert i habilitar una rotonda a l’encreuament de l’N-230 amb la carretera L-500, que dona accés al municipi de la Vall de Boí. També tenia com a previsió aprofitar els túnels de Lladó, Colladetes i Fogà.