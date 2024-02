El Forn Codina de Vilaller (Alta Ribagorça) és un dels 28 forns de pa catalans que participen en un projecte solidari amb el qual venen llonguets per un 1,5 euros per a la investigació del càncer infantil, segons va avançar divendres TV3. Ho fan en quatre restaurants i un supermercat del Pirineu, així com en una escola de Salardú.