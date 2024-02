Denuncien actes vandàlics que danyen la zona de barbacoes al Pont de Suert

L’ajuntament del Pont de Suert ha denunciat aquesta setmana davant dels Mossos d’Esquadra actes vandàlics que han provocat desperfectes al mobiliari dce la zona de barbacoes de l’àrea esportiva.

El consistori ribagorçà ho va qualificar com “un atac al patrimoni de tots els veïns i veïnes” i va recordar que el vandalisme “suposa una despesa innecessària en el pressupost municipal”. L’autor o autors dels fets no han estat identificats per ara.