Pressupost de 2,1 milions amb 600.000 € per a un poliesportiu

L’ajuntament de Vilaller sotmetrà dimecres que ve a l’aprovació del ple el pressupost municipal per al 2024, que ascendirà a 2,1 milions d’euros. Serà el més abundant de l’última dècada i superarà de molt el de l’any passat, d’1,6 milions d’euros. Això es deu en bona mesura a una partida de 600.000 euros per a la construcció d’un nou poliesportiu gràcies a aportacions del Govern espanyol.

Així es desprèn de l’expedient que ha publicat el consistori, governat amb majoria absoluta per Més Vilaller (marca blanca del PSC) La partida per construir-lo es va incorporar als pressupostos generals de l’Estat a finals del 2022, arran d’esmenes de Junts al Congrés.

El capítol d’inversions ascendeix a un total d’un milió d’euros, dels quals més de la meitat corresponen al futur poliesportiu. Aquest equipament se sumarà a altres instal·lacions esportives municipals com les piscines o les pistes de pàdel. La resta es reparteix entre partides d’un quantia molt inferior, d’entre 3.500 i 88.000 euros. Aquestes últimes inclouen des de reparació i manteniment de camins fins a partides obertes per a obres en equipaments municipals amb la possibilitat d’ampliar-les al llarg de l’any. També està prevista una lleugera alça en el capítol de personal, que passa dels 436.797 euros el 2023 a 467.308 per a aquest any.

Adhesió a un programa juvenil

El ple votarà l’adhesió d’ajuntament de Vilaller al programa Ocell de Foc-EcoJove, dedicat a joves d’entre setze i trenta anys, en especial amb problemes de salut mental, que ajuda a guanyar autonomia i millorar la seua qualitat de vida. A proposta de l’entitat Alba Jussà, el consistori planteja assumir compromisos com cedir espais per a activitats, contribuir a la difusió d’aquesta iniciativa i col·laborar a l’hora de detectar joves que puguin beneficiar-se’n, entre altres tasques.