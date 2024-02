La declaració de BCIN rellança la rehabilitació de l'Assumpció

La declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) que ha rebut aquest mes l’església de l’Assumpció del Pont de Suert rellança el procés per rehabilitar aquest edifici únic, dissenyat pel cèlebre enginyer Eduardo Torroja. L’ajuntament confia que aquesta distinció suposi “una gran oportunitat per trobar el finançament necessari per poder portar a terme les obres que necessita l’edifici” i es va mostrar disposat a treballar amb aquesta finalitat amb “tots els agents implicats”, des de les administracions fins la parròquia. El temple, que va ser inaugurat l’any 1955, pateix des de fa anys filtracions d’aigua a l’interior que es tradueixen en goteres i en un progressiu deteriorament.

El fet de formar part de la llista de béns d’interès nacional suposa puntuació addicional a l’hora d’optar a determinades línies de subvencions per a la preservació del patrimoni històric. Això pot facilitar la captació de fons per a obres. Mentrestant, el temple de l’Assumpció és objecte des de l’any passat d’un detallat estudi per detectar patologies de l’edifici i establir quines són les reparacions que necessita.

L’Institut Tècnic de Materials i Construccions estudia les patologies del temple i quines obres caldria fer

El consistori va explicar que personal de l’Institut Tècnic de Materials i Construccions (Intemac) ha instal·lat sensors en diferents punts de l’església i hi ha fet almenys tres visites trimestrals per detectar possibles moviments del formigó que conforma l’estructura de l’edifici al llarg de l’any. En queda almenys una altra més abans que puguin redactar un informe de danys i una proposta sobre les obres necessàries, segons va explicar l’alcaldessa, la independent Iolanda Ferran. L’Intemac elabora aquests estudis a petició de la Fundació Eduardo Torroja, que té entre els seus objectius la preservació i difusió del llegat de l’enginyer, responsable també d’obres hidràuliques al Pirineu lleidatà. El procés per declarar BCIN l’església del Pont de Suert va començar a gestar-se l’any 2018, mentre que l’ajuntament va obtenir en el mandat anterior la cooperació de la Fundació Eduardo Torroja per rehabilitar-lo.