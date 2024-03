El Pont ofereix el consultori vell per a tres pisos socials

L’ajuntament del Pont de Suert ha proposat a la direcció general de Polítiques de Muntanya i a l’Institut Català del Sòl cedir-los l’antic consultori local perquè el rehabilitin i l’adaptin per a habitatge social.

L’alcaldessa, Iolanda Ferran, va explicar que l’oficina d’habitatge del consell comarcal ha elaborat un estudi sobre les possibilitats de l’immoble i ha conclòs que té capacitat per acollir tres pisos d’uns cinquanta metres quadrats cadascun. L’immoble acollia el consultori mèdic i també la casa del metge local al pis superior. El consistori proposa destinar aquests habitatges a lloguer social. De fet, la seua oferta respon a una crida del mateix Incasòl a les comarques de muntanya perquè posin a la seua disposició propietats de la Sareb (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària) a la zona que estiguin per acabar, o bé solars disponibles per construir o immobles municipals que puguin cedir per allotjar habitatges. Aquest tipus de contractes de lloguer amb la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, solen tenir una durada de cinc anys, va explicar Ferran.L’immoble, que està ubicat al carrer Noguera de Tor, en ple centre urbà, acull actualment a la planta baixa les oficines de la Creu Roja.L’alcaldessa va remarcar que si la Generalitat accepta la proposta (encara no tenen una resposta d’Incasòl), l’ajuntament estudiarà on podria resituar la seu de la Creu Roja. “Volem que sigui al Pont de Suert perquè fan una molt bona feina”, va assenyalar.El cas del Pont de Suert és un dels diferents exemples de municipis de muntanya que busquen ampliar l’oferta d’habitatge davant de la dificultat d’accés dels veïns a causa dels preus. Municipis com Sort o la Pobla de Segur són alguns dels últims coneguts (vegeu el desglossament).

La rehabilitació d’habitatge, una alternativa a la dificultat d’accés

La rehabilitació de cases abandonades, públiques o en mans de la Sareb s’ha convertit en una de les solucions a la dificultat d’accés a un habitatge al Pirineu, especialment, per l’import dels lloguers sobretot en els municipis sota la pressió del turisme. A la Pobla de Segur, el Govern va comprar per 3,4 milions d’euros 48 habitatges de la Sareb i ara els restaura per a lloguer social. A Sort, l’ajuntament i diverses entitats van fer una crida per buscar pisos per a famílies vulnerables.