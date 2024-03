Dispositius que s'accionen amb la veu per a l'atenció a gent gran

El consell de l’Alta Ribagorça presentarà dilluns al Pont de Suert i Vilaller i dimarts a la Vall de Boí el Projecte Atenea, dedicat a l’atenció domiciliària de les persones de la tercera edat. Tindran a la seua disposició de forma gratuïta un dispositiu semblant a una tablet, malgrat que s’activarà amb la veu. Servirà per posar en contacte els padrins amb els seus familiars o bé comunicar-se amb els serveis mèdics en cas d’emergència. També els facilitarà trucar al centre de serveis socials, al treballador social, al centre d’atenció primària (CAP) o fins i tot sol·licitar cita amb el metge de família. Si hi ha algun problema, es poden posar en contacte amb el personal que gestiona el servei.

Aquests dispositius personalitzats tenen funcions similars a les d’un telèfon mòbil, encara que es busca que sigui d’un maneig més fàcil per a les persones d’avançada edat, ja que la complexitat a l’hora d’utilitzar-lo és mínima. Segons el president del consell comarcal, Alberto Palacín, es tracta d’una prova pilot i, una vegada es presenti a la comarca, es faran comandes per als qui els sol·licitin. “S’espera que les primeres pantalles es puguin distribuir en pocs mesos i començar a aplicar el programa com més aviat millor”, va afirmar. Aquesta iniciativa està impulsada per la conselleria de Drets Socials i es finança a través de fons Next Generation de la Unió Europea gestionats per l’Estat. Palacín va indicar que és la primera vegada que s’adopta una mesura d’aquest tipus a la comarca i va assegurar que un instrument d’aquesta mena és necessari a l’Alta Ribagorça, on hi ha nombrosos pobles molt disseminats, allunyats de la capital o d’un nucli de població important i la mitjana d’edat dels veïns és molt avançada. “Es tracta d’un servei gratuït per poder donar més comoditat als veïns, seguretat a les persones grans perquè estiguin comunicats en tot moment i connectades amb els seus éssers estimats perquè tots tinguin més tranquil·litat”, va concloure.