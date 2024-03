Set inscrits per rebre llum de plaques solars municipals

L’ajuntament de la Vall de Boí ha rebut almenys set inscripcions per rebre energia dels panells solars municipals instal·lats a la teulada de l’escola de Barruera. Així ho van explicar ahir fonts municipals, després que divendres finalitzés el termini per afegir-se a aquest projecte que impulsa el consistori. La producció de les plaques fotovoltaiques que no es reparteixi entre els veïns es farà servir per a l’autoconsum d’energia d’edificis municipals, segons va confirmar l’alcaldessa, Sònia Bruguera.

El consistori va obrir el mes de febrer la inscripció, i els veïns podien reservar una potència d’1 kW per 106,57 euros anuals, o bé de 0,50 kW per 68,79 euros a l’any. Aquest projecte es presenta com una comunitat energètica, si bé aquest terme sol aplicar-se a iniciatives on tots els usuaris participen també en la propietat dels panells solars i en la presa de decisions. En el cas de la Vall de Boí, la instal·lació d’autoconsum solar és de propietat municipal i ofereix un servei públic als veïns, un model similar al que ha posat ja en marxa a Lleida l’ajuntament de Castelló de Farfanya, a la comarca de la Noguera.