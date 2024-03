Reclamen una oficina per agrupar els jutjats de pau

Els ajuntaments de l’Alta Ribagorça demanaran a l’Administració de Justícia dotar-se d’una agrupació de secretaries de jutjats de pau per reforçar les funcions dels tres jutges de pau locals. Això derivarà en una assignació de dos empleats judicials per a la comarca, que assumiran la càrrega de treball del jutge de pau i fins i tot tràmits del jutjat de Tremp, seu judicial del partit on s’ubica la Ribagorça. El president del consell comarcal, Albert Palacín, va explicar que fa uns dies va mantenir una reunió amb les tres alcaldesses (Iolanda Ferran, del Pont de Suert; Maria José Erta, de Vilaller, i Sònia Bruguera, de la Vall de Boí) i una representant de l’Administració de Justícia. Van posar sobre la taula aquesta possibilitat, que “evitaria desplaçaments de més d’una hora [a Tremp] i donaria un servei de més proximitat”, va assenyalar Palacín.

Fonts de la conselleria de Justícia van assenyalar que la sol·licitud d’aquest nou servei ha de ser aprovada pel Consell General del Poder Judicial, amb seu a Madrid. Prèviament, els ajuntaments de l’Alta Ribagorça l’han d’avalar en els seus plens i el consell haurà de presentar una memòria justificativa de la necessitat. Van assenyalar que, en el cas de l’Alta Ribagorça, no es compleix el requisit de població, que és de poc més de 4.000 veïns. Tanmateix, els recursos limitats dels ajuntaments i les grans distàncies en el partit judicial poden decantar la balança. Les agrupacions de secretaries concentren l’activitat dels jutjats de pau, especialment en el que està relacionat amb els registres civils, i a Lleida hi ha una desena d’agrupacions ja en funcionament, la majoria al pla. Per exemple, al pla, l’agrupació de les Borges Blanques dona servei a una població de més de 14.000 habitants de deu municipis de les Garrigues. La d’Almacelles serveix a uns 13.000 habitants d’Almacelles i Alpicat, mentre que la d’Agramunt inclou una població de 8.700 persones de cinc municipis de l’Urgell, entre altres agrupacions. Al Pirineu no en consta cap en el registre del ministeri de Justícia, si bé s’estarien impulsant no només a l’Alta Ribagorça sinó també a Sort. L’objectiu és també atansar l’administració de justícia al ciutadà.