Bicicletes impulsades per energia solar a l'N-230

La bicicletes impulsades per energia solar, diumenge passat a Vilaller. - M.J.E.

Bicicletes impulsades per energia solar han circulat en els últims dies pel tram lleidatà de la carretera nacional N-230. Dos d’aquests vehicles es van poder veure estacionats diumenge passat a la travessia de Vilaller, on van despertar la curiositat dels veïns pel seu inusual aspecte: portaven un remolc amb plaques fotovoltaiques per subministrar energia a motors elèctrics.

L’alcaldessa, Maria José Erta, en va publicar una fotografia a les xarxes socials. “És una curiosa mostra d’un possible futur de viatges a llarga distància amb energia 100% renovable”, va comentar.

La presència d’aquestes bicicletes a la carretera N-230 coincideix amb la celebració aquests dies d’una competició d’aquest tipus de vehicles, que combinen la impulsió a pedals i l’energia obtinguda de plaques fotovoltaiques. Es tracta de la prova denominada Solartrip 2024, amb participants d’arreu del món i un recorregut que parteix de França i travessa la península Ibèrica per prosseguir al nord de l’Àfrica i tornar després a territori francès. Els corredors que encapçalen la prova creuaven la Península aquesta mateixa setmana.