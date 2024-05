El centre mèdic Alomar obre al Pont de Suert

El Grup Alomar obrirà pròximament una nova seu al Pont de Suert amb un centre de ressonància magnètica. Ho farà en una parcel·la que ha adquirit al polígon de Sores. L’objectiu del grup és atansar diagnòstics mèdics avançats a la comarca de l’Alta Ribagorça. El projecte de Centres Mèdics Alomar va nàixer fa trenta anys amb l’objectiu d’estendre per tot el territori la tècnica de ressonància magnètica. Actualment disposa d’un total de vint-i-nou centres de diagnòstic per la imatge a Catalunya, cinc dels quals a la província de Lleida. L’últim dels centres es va obrir a Tremp, mentre que Balaguer, la Seu d’Urgell, Mollerussa i Lleida ja disposen d’aquest servei des de fa anys. Mentre no es disposi de la nau adequada i reformada, el grup atén amb una unitat mòbil des de fa un mes al Pont de Suert.