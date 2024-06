Traslladen el consultori de Vilaller, que tindrà un centre de serveis

Vilaller ha començat aquesta setmana les obres del nou consultori mèdic, que estarà ubicat a l’edifici que ocupa l’actual casal d’avis. Aquest al seu torn es traslladarà a l’equipament on es troba ara el dispensari. El renovat equipament mèdic comptarà amb dos consultes –una per a metges i una altra per a infermers–, banys adaptats i una sala polivalent que oferirà un espai a professionals externs com podòlegs o fisioterapeutes, amb la finalitat que puguin desenvolupar-hi la seua activitat­. També disposarà d’un espai per a medicaments, un local tècnic i una zona d’espera i per rebre els pacients.

L’actuació ha estat finançada en el marc del pla d’inversions de salut de la Diputació amb una inversió de 47.000 euros (IVA inclòs). L’alcaldessa del municipi, Maria José Erta, va explicar que, al tractar-se d’un trasllat d’ubicació, l’antic consultori estarà funcionant al 100% mentre durin les obres.

El casal d’avis, que ara celebra activitats a la sala de plens, anirà a l’actual dispensari

En la mateixa línia, les activitats que acollia el casal d’avis han estat resituades temporalment a la sala de plens del consistori, a l’espera de formalitzar el projecte per condicionar el seu futur equipament, l’actual dispensari mèdic. Val a assenyalar que el casal de gent gran no només funcionarà com a centre de dia, sinó que també actuarà com a centre de plataforma per acollir serveis assistencials inclosos a la cartera del Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (Saiar). “Té els mateixos metres quadrats, però disposa de més finestres a l’exterior i d’una millor ubicació”, va explicar l’alcaldessa de la localitat, que va afegir que “també allà hi ha el parc de màquines per fer exercicis a l’aire lliure”.

El poliesportiu, amb pista de pàdel i grades

El poliesportiu de Vilaller tindrà una superfície útil de 1.480 metres quadrats i allotjarà una petita sala polivalent, una pista de pàdel i un espai per a diverses activitats, des de tenis fins a futbet, així com grades telescòpiques. D’altra banda, l’ajuntament invertirà 42.350 € a renovar el ferm dels carrers Font del Casalet, Pirineus i Dr. Antonio Mallado.