Reprenen obres per aterrar helicòpters a Aigüestortes

La plataforma en construcció, d’uns quatre per quatre metres, per a helicòpters d’emergències.

La construcció d’una plataforma d’aterratge per a helicòpters d’emergències s’ha reprès aquests dies al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Personal de la brigada d’aquest espai protegit porta a terme els treballs, que es van iniciar l’any passat amb l’estassada dels terrenys i tales i podes d’arbres als voltants d’aquesta instal·lació. Es troba al terme municipal de la Vall de Boí, al costat del refugi d’estany Llong, i està previst que entri en servei aquest mateix any per facilitar operacions de rescat.

La Generalitat es refereix a aquesta plataforma com un helistop: una instal·lació que compleix les condicions de seguretat per a l’enlairament i aterratge d’helicòpters, però sense l’equipament d’un heliport convencional. Pretén d’aquesta manera reduir al mínim el seu impacte ambiental al Parc Nacional, l’únic de Catalunya. El cost és escàs, i s’estima en poc més de sis mil euros. Tanmateix, pot suposar una millora significativa per a la seguretat dels visitants. Són cada vegada més nombrosos i ja han superat la barrera dels 600.000 a l’any.

Aquesta creixent afluència de públic s’ha traduït en més rescats a Aigüestortes. L’últim va tenir lloc el mes d’abril passat, quan els Bombers van salvar de morir per hipotèrmia dos excursionistes de Cervera.