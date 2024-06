Lloguen un prat a Viu davant de la falta d'aparcament

detail.info.publicated M.C.B. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El turisme posa al límit la capacitat d’aparcament de Viu de Llevata, ubicat just al costat de l’Eix Pirinenc, durant el període estival. És quan són freqüents imatges de vehicles aparcats en els marges de la carretera nacional o a la zona dels contenidors. És per aquest motiu que l’ajuntament del Pont de Suert ha habilitat com a aparcament una finca a l’entrada del poble amb capacitat per a mig centenar de cotxes.

Es tracta de la finca del Bancal, que el consistori ha llogat fins al proper 15 de setembre per evitar aquesta situació “problemàtica” i que servirà també per disminuir la circulació de cotxes dins del poble, que consta únicament d’un llarg i estret carrer principal. L’espai esmentat permetrà només l’estacionament i en cap es permetrà pernoctar.Val a assenyalar que Viu de Llevata és punt de partida d’un dels descensos de barrancs més populars i freqüentats del Pirineu, la qual cosa atreu centenars d’aficionats a aquest esport durant la temporada. A més a més, atresora l’església de Santa Maria, Bé Cultural d’Interès Nacional i que està documentada dècades abans que la resta del romànic de la comarca.