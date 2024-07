Més de 450 motards se citen al Pont de Suert

Hotels i restaurants s’omplen aquest cap de setmana a l’Alta Ribagorça amb participants de la sisena edició de la Quebrantabook, un esdeveniment motociclista que ha reunit aquest any més de 450 pilots i els seus acompanyants. Els actes van començar divendres al Pont de Suert, on els assistents van poder provar motos Harley Davidson i Moto Morini i rebre formació sobre tècniques de conducció del Servei Català de Trànsit. Més tard va tenir lloc una taula redona amb diversos pilots del Dakar. El plat fort va ser ahir, quan els inscrits van poder elegir entre dos rutes sorpresa de 400 i 650 quilòmetres per carreteres del Pirineu català i aragonès, passant per diferents punts de control. Tito Pueyo, un dels organitzadors, va explicar que “vam començar amb 60 assistents la primera edició i aquest any ja vam haver de tancar inscripcions al maig a l’arribar a les 450”. Va afegir que “cada any la ruta és diferent i els pilots van geolocalitzats amb un emissor GPS, per la qual cosa podem veure si es desorienten i avisar-los”. Una vegada acabada la ruta, els motards van poder compartir un sopar amb productes locals al pavelló del Pont de Suert.