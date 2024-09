L'ajuntament avala un aparthotel autosuficient en energia tot l'any

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament del Pont de Suert ha donat el vistiplau definitiu al projecte d’un aparthotel que, en cas que es materialitzin en la seua construcció tots els aspectes que recull l’estudi de detall urbanístic, serà únic en la seua categoria a l’Estat al disposar, sobre el paper, de la qualificació de PassivHaus Plus.

Aquesta, segons indica l’avantprojecte, “representa el nivell màxim pel que fa a eficiència energètica, salubritat i confortabilitat als edificis”. “Actualment a tot Espanya només hi ha dos establiments hotelers amb certificació PassivHaus, cap amb certificació PassivHaus Plus i cap amb piscina a l’interior de l’envoltant tèrmic”, assenyala el document.El consistori acaba d’aprovar l’estudi de detall de l’aparthotel, promogut per l’empresa local Solbo Family, i que s’ubicarà en una zona de 880 metres quadrats contigua al camí del Reganxo, que discorre paral·lel a la Noguera Ribagorçana per la zona nord-oest del nucli urbà.L’immoble té diverses particularitats, entre les quals destaquen algunes com l’eficiència energètica: “Tota l’energia que requereix serà renovable, produïda mitjançant bombes de calor amb recuperador de calor, aerotèrmia i plaques solars fotovoltaiques col·locades a la coberta”, assegura el document, que preveu unes parets amb doble coberta, una d’exterior de pedra i una d’interior de fusta, i l’ús de plafons prefabricats de fusta amb aïllament interior per disposar d’“un edifici sense ponts tèrmics i un nivell altíssim d’aïllament”. També preveu una orientació que permet optimitzar la llum solar per climatitzar les habitacions.Una altra particularitat és l’ús d’aigua tractada amb ozó en “tots els processos de neteja”: “Bugaderia, rentaplats, superfícies i cos humà.”“Aquesta aigua actua com a desinfectant, desodoritzant i fungicida”, indica l’avantprojecte, que, al tenir un “poder desinfectant 200 vegades superior al del lleixiu”, permet “eliminar tots els productes químics de neteja”.El projecte de l’edifici, dissenyat per allotjar onze apartaments amb terrassa que sumen divuit dormitoris en dos plantes i unes golfes, i que disposarà de dos piscines (una d’interior climatitzada), bugaderia, garatge, cuina semiprofessional, sauna, gimnàs, jardí i barbacoa, s’emmarca en el gir del sector turístic cap a una clientela d’elevat poder adquisitiu pel qual advoquen les organitzacions del sector, ja que ofereix més expectatives de marge i negoci que el popular.

El mateix avantprojecte apunta en aquesta direcció quan descriu l’edifici com “un establiment hoteler de qualitat diferencial” i quan anota que “millorar l’oferta hotelera, especialment amb establiments de qualitat, és des de fa temps un clar objectiu del municipi”. “La voluntat del planificador”, afegeix, “va en aquesta línia”.