Millores en la captació de Gotarta i les Bordes

El Pont de Suert ha donat llum verda al projecte de millora de les captacions d’aigua de boca dels nuclis de Gotarta i les Bordes. Els treballs contemplen una inversió de 100.000 euros i les obres preveuen que s’executin la primavera que ve. L’actuació s’emmarca en el projecte de mitigació i adaptació al canvi climàtic i compta amb ajuts del departament d’Agricultura. D’aquesta manera, l’objectiu és millorar l’eficiència de la captació i garantir el subministrament de qualitat. Aquesta actuació va ser aprovada aquesta setmana al ple en el qual també es va avalar el projecte per reparar les cobertes dels locals dels pàrquings de titularitat municipal del barri del Roser per instal·lar plaques solars d’autoconsum.

Els treballs costaran 60.000 euros i també contemplen la substitució de la teulada de teules per una altra de xapa d’acer i poliestirè, que té una superfície de 550 metres quadrats. Al seu torn, l’alcaldessa, Iolanda Ferran, va explicar que la instal·lació de les plaques solars també s’aprofitarà per donar llum a l’estació de bombatge del proveïment municipal per aconseguir reduir la factura elèctrica anual. El ple va aprovar la modificació de l’ordenança de circulació i convivència per reduir les sancions de 150 a 100 euros, amb una bonificació del 60% pel pagament immediat i el pla local de Seguretat Diversa 2025-2028 per reduir l’accidentalitat en l’àmbit rural i preservar la seguretat a la via pública.