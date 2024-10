Des del Pont fins a Santiago amb bicicleta

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Hi ha viatges que canvien el curs d’una vida, despertant l’esperit aventurer i aportant perspectives renovades. Això és el que va experimentar el jove Adan Mohedano després de recórrer amb bicicleta els més de 1.000 quilòmetres que separen el Pont de Suert, d’on és, i Santiago de Compostel·la per algunes de les rutes més emblemàtiques del Camí de Sant Jaume. Aquest pelegrí assegura que el viatge, que va fer en mode d’autosuficiència durant 19 dies i carregat amb seixanta quilograms d’equipatge a les alforges, “m’ha enfortit l’ànima i esperit, fent-me veure-hi més enllà dels prejudicis que sovint carreguem els humans”.

El seu gust per la història i les esglésies és el que el va motivar a emprendre l’aventura, que li ha permès conèixer “paisatges bonics i els millors plats que es cuinen a cada ciutat per la qual he passat”, entre els quals destaca el pop a la gallega que va degustar a Melide. És allà on va tenir un accident en què es va trencar una mà i va haver de ser operat a Santiago. Així mateix, la seua determinació era tal que allò no li va impedir de culminar el projecte.

Després de passar pel quiròfan, va tornar a buscar la bicicleta i va reprendre el Camí on l’havia deixat. “El Camí unifica, l’ambient que s’hi respira és fantàstic i em sento agraït d’haver conegut tots els que em van ajudar”, explica Mohedano. La seua aventura fins a Santiago de Compostel·la és l’espurna que ha encès un foc al seu interior, i aquest jove, vinculat als esports d’aventura, ja planeja el seu següent pas. “Vull fer la Via de la Plata, que va de Cadis fins a Santiago, i l’any 2026 creuaré Europa amb bicicleta, partint del Pont i fins arribar a la frontera amb Rússia”, explica Adan. “Estic obert a patrocinadors”, fa broma.