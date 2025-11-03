Aquestes són les multes per entrar a la ZBE de Lleida amb vehicles no autoritzats
Les restriccions s’apliquen de dilluns a divendres laborables entre les 7:00 i les 20:00 hores, amb un sistema progressiu d’ampliació que culminarà el 2030
Circular amb un vehicle contaminant pel centre històric de Lleida pot suposar una sanció econòmica considerable. Després de completar-se el juliol els sis mesos de moratòria des de la implementació de la primera fase de la Zona de Baixes Emissions a la capital lleidatana, l’Ajuntament va començar a sancionar els conductors que accedeixen amb vehicles no autoritzats a aquests carrers restringits.
Les administracions públiques continuen avançant en l’aplicació de polítiques que fomenten una mobilitat més sostenible, amb l’objectiu primordial de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquesta normativa afecta obligatòriament tots els municipis espanyols que superen els 50.000 habitants, que han d’establir limitacions a la circulació de determinats vehicles als seus nuclis urbans.
A Lleida, incomplir aquestes restriccions està tipificat com a delicte greu segons les modificacions introduïdes a l’article 80 del Real Decreto Legislativo 6/2015, el que implica sancions de 200 euros per als infractors. Aquestes multes podrien incrementar-se en cas de reincidència, encara que existeix la possibilitat de beneficiar-se d’un descompte del 50% si s’abona la sanció durant el període de pagament immediat.
Horaris i excepcions de la ZBE
La Zona de Baixes Emissions de Lleida funciona de dilluns a divendres en horari de 7:00 a 20:00 hores, quedant sense efecte durant els caps de setmana i dies festius. Els vehicles que tenen pagat l’impost de circulació a Lleida poden accedir sense restriccions i sense necessitat de tramitar cap tipus d’exempció especial.
També tenen garantit l’accés el transport públic, els vehicles d’emergències i aquells destinats al transport de persones malaltes o amb mobilitat reduïda. Es pot destacar que per a les furgonetes i petits camions de repartiment sense etiqueta ambiental es manté una moratòria fins el 31 de desembre del 2026, facilitant així l’adaptació progressiva del sector logístic a la nova normativa.
Perímetre actual i vehicles permesos
En aquesta primera fase que ja està en funcionament, la ZBE se circumscriu exclusivament al Barri Antic, amb uns límits clarament definits per avinguda Catalunya, Rambla Aragó, Balmes i Prat de la Riba, així com per Príncep de Viana, Rambla Ferran i Blondel. És important assenyalar que aquestes vies perimetrals queden fora de la restricció, permetent-se la circulació sense limitacions per elles.
Respecte als vehicles que poden circular per la zona restringida, s’autoritza l’accés a tots els que disposen de distintius 0, ECO, C o B, a més dels ja esmentats que paguen l’impost a la ciutat. Per als turismes de gasolina es permet l’entrada als matriculats des de l’1 de gener de 2001, mentre que per als dièsel el tall s’estableix en aquells matriculats a partir de l’1 de gener de 2006.
Pla d’expansió fins 2030
El calendari d’implantació de la ZBE contempla una expansió en fases addicionals. A partir de 2028, tot just tres anys després del moment actual, la zona restringida s’ampliarà considerablement fins el Passeig de Ronda, estenent-se també per Príncep de Viana fins la plaça Europa i des de Rambla Ferran fins l’avinguda del Segre, el que suposarà la incorporació completa del barri de Noguerola.
La fase final del projecte està prevista per a 2030, quan la ZBE incorporarà també el barri de Cappont, establint el seu límit definitiu a la carretera Ll-11. D’aquesta manera, en un termini de cinc anys des d’ara, les restriccions de circulació inclouran pràcticament la totalitat del nucli urbà de la capital ilerdenca.