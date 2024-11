Vilaller estrena un sender cultural i màgic per a famílies

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La zona lúdica de Santa Llúcia de Vilaller, ubicada al costat del riu Noguera Ribagorçana, és el punt de partida del nou sender cultural i “màgic” que ha creat el consistori per posar en relleu el patrimoni natural de la zona. Es tracta d’un recorregut circular d’un quilòmetre de llarg que discorre per una canal i en el qual els visitants trobaran infografies, cartells i fins i tot un joc didàctic la finalitat del qual és inculcar el respecte per la natura.

Així, les infografies expliquen la vida d’alguns insectes i també estan relacionades amb l’astronomia, al ser la zona de Santa Llúcia un lloc on sovint s’organitzen observacions del cel nocturn.

L’alcaldessa del municipi, Maria José Erta, va explicar que “és un dels entorns més visitats i volem potenciar-lo per al públic familiar” i va afegir que “compta amb un aparcament asfaltat i l’accés és molt fàcil”.

Les infografies i les figures de fusta són obra de l’artista visual Sergio Pierella, que va decorar també una part dels jocs didàctics ja existents com un petit rocòdrom o una caseta de fusta. En aquest sentit, està prevista una altra actuació enfocada al folklore i a les tradicions de la zona.