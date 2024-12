Mor un excursionista de 52 anys al caure des de 100 metres a Vilaller

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home de 52 anys i veí de les Franqueses del Vallès va morir ahir al precipitar-se per un desnivell d’uns 100 metres quan es trobava fent una ruta pel Besiberri Sud, a Vilaller, a l’Alta Ribagorça. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 10.12 hores a través del 112 que s’havia produït un accident de muntanya, que va tenir lloc, per causes que es desconeixen i s’investiguen, a la part sud d’aquesta muntanya, a la cota 2.700 metres, sota el Boll d’Abellers. Es va activar l’helicòpter dels Bombers amb l’equip conjunt del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i el metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van accedir a la zona del sinistre i van poder rescatar la persona accidentada.

L’excursionista presentava traumatismes de diversa gravetat i els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. El SEM també va mobilitzar l’helicòpter medicalitzat i una unitat terrestre així com l’equip de suport psicològic.

A les comarques lleidatanes, les actuacions al medi natural han passat de 227 el 2010 a 505 el 2023

Així mateix, els membres del GRAE van evacuar el company de l’excursionista mort i un altre grup de quatre persones que feien activitat a la mateixa zona, tots ells il·lesos. Els Mossos d’Esquadra van activar cinc patrulles i la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM), que es va fer càrrec dels atestats i va obrir una investigació per aclarir les causes.

En els últims anys, els rescats en el medi natural s’han disparat en el conjunt de Catalunya i també a les comarques lleidatanes. Segons les dades obertes del departament de l’Interior, fins al passat 23 de desembre els Bombers van portar a terme 427 actuacions de rescat o salvament en el medi natural. D’aquests, 328 han estat rescats de muntanya, una xifra que s’ha duplicat respecte a la de l’any 2010, quan se’n van registrar 123.

La d’aquest exercici podria igualar o superar fins i tot la comptabilitzada el 2023, any rècord en rescats, amb 505 actuacions.