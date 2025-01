Avui comencen els actes per celebrar Sant Sebastià a la capital

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La capital de la comarca inicia avui el programa festiu per celebrar Sant Sebastià amb una missa i un sopar de vigília. Demà dilluns tindrà lloc una altra celebració religiosa i la processó amb l’assistència del bisbe de Lleida, Salvador Jiménez. Prosseguiran diversos actes gastronòmics organitzats per la Confraria de Sant Sebastià per al dinar i sopar dels confrares. El dimarts 21 també se celebrarà un dinar al qual seguirà l’elecció de priors i priores de la confraria.