El Pont acollirà les jornades d’investigació Recercat 2026
Les organitza l’Institut Ramon Muntaner
El Pont de Suert serà l’any vinent la seu de Recercat, les jornades itinerants de cultura i investigació local i comarcal de territoris de parla catalana que organitza anualment l’Institut Ramon Muntaner. Així ho va anunciar ahir la mateixa entitat, durant la celebració de la 21a edició d’aquest esdeveniment a Montblanc. L’acte va comptar amb la participació de l’alcaldessa de la capital de l’Alta Ribagorça, Iolanda Ferran.
Les jornades Recercat tenen per objectiu divulgar les activitats i publicacions dels centres d’investigació i altres entitats culturals, així com brindar-los un reconeixement públic. També pretén fomentar la comunicació i el contacte entre els diferents territoris de parla catalana.
Els organitzadors premien cada any, en el marc de les jornades, una persona vinculada a centres d’estudis. Una vegada anunciat el municipi que acollirà la pròxima edició, l’ajuntament del Pont i el Centre d’Estudis Ribagorçans disposaran d’un any per fer els preparatius necessaris per rebre les jornades de Recercat del 2026. Així mateix, se celebren cada any durant el segon cap de setmana del mes maig.