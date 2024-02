El CAP de la Seu d'Urgell organitza caminades per afavorir hàbits saludables

Els participants d’ahir van sortir des del CAP de la Seu cap al camí d’Alàs. - C. SANS

El Centre d’Atenció Primària de la Seu promou l’activitat física entre els veïns de la comarca i organitza per a ells l’activitat Camina amb el CAP. Tindrà lloc cada dilluns entre les 9.00 i les 10.30 hores del matí, i consistirà a fer exercici en companyia d’altres persones, caminant durant una hora i mitja per la capital de l’Alt Urgell i el seu entorn.

Aquest programa va dirigit a veïns i professionals sanitaris. El seu objectiu és afavorir l’activitat física i uns hàbits de vida saludables. El centre va recordar que fer exercici de forma regular ajuda a combatre malalties cròniques com la diabetis o la hipertensió. També aporta benestar i grans beneficis per a la salut, com la millora del son i del descans, el control del pes, l’increment de la qualitat de vida i l’autonomia, i una millor gestió de l’estrès, entre altres.

Aquesta iniciativa va començar la primavera de l’any passat i, després d’una parada d’uns mesos, ahir va tornar a reprendre’s. Els participants van recórrer una primera ruta que va transcórrer pel camí d’Alàs. Els recorreguts, segons van explicar els responsables d’aquesta iniciativa, variaran cada setmana. Algunes de les sessions transcorreran pels carrers de la Seu d’Urgell, mentre que, en d’altres, els participants caminaran per senders als voltants de la ciutat.Per participar-hi no fa falta inscriure-s’hi, només presentar-se a l’hora de l’inici per sortir tots junts des del centre mèdic. Els responsables recomanen acudir amb calçat i roba còmoda, ben hidratats, i, si se’n disposa, es poden utilitzar bastons. Aquesta activitat es prolongarà durant tots els dilluns fins al 29 d’abril. A partir de llavors, el centre mèdic modificarà l’horari i el dia de la setmana en què l’organitzarà. La iniciativa s’emmarca en el programa Salut Comunitària i explica amb el suport de la Generalitat i de l’àrea d’Atenció Primària de l’Alt Pirineu i Aran de l’Institut Català de la Salut.