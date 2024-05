Un veí de la Seu d'Urgell: “Sense la bonificació, utilitzar el túnel del Cadí em costarà 2.000 € a l'any”

El rebuig a renovar la gratuïtat del túnel del Cadí a veïns de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà que treballen fora d’aquestes tres comarques ha estat objecte de queixes dels afectats. Perdre la bonificació els obliga a triar entre pagar peatge o a fer llargues voltes en els seus trajectes quotidians per evitar-lo.

Un dels afectats, Sergi Gomà, és un veí de la Seu que treballa com a bomber en un parc de Barcelona des de fa 20 anys i creua el túnel una mitjana de 7 vegades al mes. “Quan vaig anar a renovar la bonificació el juny passat me la van denegar”, va lamentar. Calcula que el peatge li costarà “una mitjana de 2.000 euros a l’any, una cosa incomprensible”.

Un altre afectat és Oriol Argemí, veí d’Alàs que treballa també com a bomber en un parc de Sant Andreu (Barcelona). Va sol·licitar la bonificació “el 2019, amb el decret ja modificat, i me la van acceptar”, va assegurar. L’octubre passat li va caducar i no l’hi van renovar al no complir el requisit de treballar a l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà. Des d’aleshores ha canviat la ruta i viatja a Barcelona a través de la collada de Clarà, per Solsona. “És mitja hora més de trajecte, però em resulta insostenible pagar 28 euros per cada jornada de treball”, va lamentar.

El departament de Territori, amo del túnel, defensa que els requisits “són els mateixos des del 2011”, quan el decret que regula la bonificació va fixar que el lloc de treball ha d’estar a l’Alt Urgell, la Cerdanya o el Berguedà. Gomà assegura que, el primer cop que va presentar la documentació, aquest requisit no era vigent i que va anar renovant la gratuïtat “amb una declaració jurada informant que la meua situació no havia canviat”. No va haver de tornar a presentar papers fins al juny passat, quan li van demanar la història laboral. “Llavors em van dir que no complia els requisits”, va afegir.