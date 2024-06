La Cerdanya recull en dos setmanes deu tones de plàstics en granges

La prova pilot que impulsa el consell comarcal de la Cerdanya per reciclar els plàstics que emboliquen les bales de palla que s’utilitzen en la ramaderia ha comportat per ara la recollida de deu tones de malles i plàstics separats correctament. Els responsables s’han mostrat satisfets pels resultats del llançament de la campanya i la consideren un èxit després de superar les espectativas inicials. En les primeres dos setmanes el servei ha recollit el 20% del que estimava el projecte. Des del consell van explicar que preveuen recollir més de cinquanta tones de plàstic i malles.

Josep Maria Isern, conseller de Medi Ambient del consell comarcal de la Cerdanya, va explicar que compten amb prop de dos-centes explotacions que generen una gran quantitat d’aquests residus i calia actuar en aquest sentit per revertir la problemàtica que s’estava generant. L’objectiu és fomentar la recollida i la gestió d’aquests plàstics “per evitar que siguin abocats o cremats de manera no autoritzada, com passava habitualment, la qual cosa generava una contaminació d’espais d’alt valor ecològic”, va insistir.

Aquest any el projecte arriba finançat per l’Estat i el consell busca patrocini per a pròxims exercicis

El servei l’executa l’empresa Tractaments Ambientals dels Pirineus SLU, que va guanyar el concurs, per valor de 27.895 euros. Un camió va recorrent les explotacions que s’han sumat a la campanya per recollir les big bags (bosses de grans dimensions) que prèviament han estat subministrades a les granges perquè hi dipositin tots aquests residus. L’empresa transporta aquestes restes a una planta de tractament situada al Berguedà. L’actuació per a aquest 2024 està subvencionada pel Govern espanyol. L’ens comarcal estudia ara la fórmula de finançament de cara a les campanyes posteriors. Per al 2025, incorporarà aquesta recollida en la gestió general dels residus.