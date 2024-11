ERC insta a acabar amb la doble tributació a l'hospital de la Cerdanya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La senadora republicana Sara Bailac ha instat la ministra d’Hisenda i Funció Pública del Govern d’Espanya, María Jesús Montero Cuadrado, a reconèixer l’Hospital de la Cerdanya com un “territori singular” per acabar amb la doble tributació que està requerint l’Agència Tributària Espanyola als treballadors del centre transfronterer situat a Puig-cerdà. El grup parlamentari Esquerres per la Independència defensa el centre com “l’únic equipament transfronterer de tota la Unió Europea”.

Segons Bailac, “un terç dels treballadors d’aquest hospital, de nacionalitat espanyola residents en municipis de l’Alta Cerdanya (territori francès), estan afectats pels requeriments de l’agència espanyola” i “han d’afrontar les reclamacions dels exercicis del 2019 i 2020”. La republicana denuncia també les dificultats econòmiques i “el desgast mental” que aquest fet suposa per a les famílies. “Els treballadors, primer han de pagar i després presentar al·legacions i demostrar la seua condició de treballador transfronterer.” La direcció de l’Hospital de la Cerdanya ha presentat una queixa al Consell per a la Defensa del Contribuent en relació amb els requeriments que des de fa un any estan rebent aquests treballadors.