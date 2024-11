Actes vandàlics a la casa de Gerard Piqué a la Cerdanya per denunciar el turisme massiu

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L'organització juvenil Arran, vinculada a la CUP, ha irromput a la casa que té l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué a Bolvir, a la Cerdanya, com a segona residència. Han portat a terme actes vandàlics amb pintades a la façana i a la porta d'entrada per tal de denunciar la crisi de l'habitatge a la zona i el model turístic que consideren nociu.

La plataforma Pirineu Viu s'ha sumat a la protesta emetent un comunicat conjunt amb Arran. Denuncien la situació de l'habitatge i els preus elevats del lloguer en aquestes comarques pirinenques, assenyalant que aquest model "expulsa els joves" del territori. Ambdues entitats han apuntat la segona residència de Piqué com a símbol d'aquest model problemàtic.

En el vídeo que Arran ha penjat a les xarxes socials, es pot veure com es colen a la finca de luxe i deixen pintades amb esprai a les parets exteriors de la casa amb missatges com "fora pijos". Una veu en off distorsionada llança la denúncia: "Mentre tu has d'anar-te'n, el 64% dels habitatges són segones i terceres residències, i s'obren una mitjana de 14 dies a l'any".

Suport polític i crítiques al model turístic

Bernat Lavaquiol, de la CUP, ha donat suport a l'acció vandàlica manifestant "respecte total pel treball d'assenyalar aquest tipus de persones". El polític considera que "totes les polítiques públiques van destinades a portar turisme de luxe a la Cerdanya" i incrementa el percentatge d'habitatges de segona residència d'alguns pobles fins al 80%. Insisteix que "volem que el Pirineu només sigui per als joves del Pirineu i per als que hi treballen".

Per la seva part, Pirineu Viu ha denunciat el model "imperant" que "ens ha relegat a ser un decorat per a un turisme nacional i internacional que ve a divertir-se a les pistes d'esquí, als camps de golf i a les seves residències de luxe". Afirmen que aquest model "ens porta a feines precàries i a torns miserables en el sector de l'hostaleria".

La problemàtica de l'habitatge al Pirineu

La manca d'habitatge assequible és un problema creixent en moltes zones turístiques del Pirineu. L'augment de segones residències i apartaments turístics ha provocat una escassetat d'oferta per a la població local, especialment per als joves que busquen emancipar-se.

Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), a la Cerdanya hi ha un total de 17.547 habitatges, dels quals un 64,2% són segones residències. Això significa que més de 11.000 habitatges romanen buits durant gran part de l'any, mentre molts joves es veuen obligats a marxar de la comarca per la dificultat de trobar un lloc on viure.

Aquesta situació no és exclusiva de la Cerdanya, sinó que s'estén per gran part del Pirineu català. Comarques com el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça o l'Aran també presenten percentatges elevats de segones residències i una problemàtica similar pel que fa a l'accés a l'habitatge.