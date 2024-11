Porta a porta per a restaurants i hotels abans d'acabar l'anyA tota la Cerdanya i, malgrat que serà voluntari, confien que s'hi sumi el 50%

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Els grans generadors de residus de la Cerdanya, és a dir, hotels, restaurants, càmpings i altres negocis del sector de la restauració, s’integraran al servei de recollida de residus porta a porta del nou contracte en aquesta comarca. Fonts de la corporació comarcal van explicar ahir que el model de recollida “serà voluntari” i que preveuen que dels més de 400 establiments del sector a la Cerdanya, s’hi sumin “uns 210”. El nou contracte, que el consell va firmar l’1 d’octubre, hauria de permetre a la comarca sortir dels últims llocs pel que fa a índexs de separació de residus de tot Catalunya.

Els municipis on s’oferirà aquest servei són Bellver de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Riu de Cerdanya, Alp, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Llívia, Meranges i Urús. Tots excepte Puigcerdà, que està en via d’establir el seu propi sistema de recollida selectiva. Educadors ambientals ja han començat la visita als establiments per explicar-los el nou sistema. Actualment aboquen els seus residus als contenidors domèstics i provoquen que cada vegada sigui més habitual veure’ls desbordats.

El servei de recollida a domicili per als professionals del turisme contempla la instal·lació de contenidors adaptats i la realització de visites personalitzades per optimitzar el servei. La implementació serà progressiva, i començarà per l’orgànica, per després seguir amb la resta de fraccions de reciclatge.

El concurs es va adjudicar a l’empresa UTE GBI Paprec Tap Cerdanya, per un import anual de 2.827.407 euros. La durada del contracte és de sis anys amb la possibilitat de prorrogar-lo dos anys més. El servei compta amb finançament en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation.