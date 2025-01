Polèmica per una agressiva acció per captar habitatges a Puigcerdà

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Una controvertida acció de captació massiva d’habitatges a la comarca de la Cerdanya, a Puigcerdà, ha desencadenat la indignació entre les entitats populars vinculades a la lluita per un accés digne a l’habitatge. La polèmica sorgeix arran de l’enviament generalitzat de cartes manuscrites per part de la immobiliària Alex Ros, proposant als propietaris la compra directa de les seues cases. Aquest fet ha portat els col·lectius Pirineu Viu, Sindicat d’Habitatge de Cerdanya, Ateneu Popular de Cerdanya i Assemblea de Joves de Cerdanya a convocar una manifestació de protesta per a divendres vinent a les 17:00 hores davant les oficines de l’esmentada immobiliària.

Els representants d’aquestes organitzacions denuncien que les agressives estratègies del sector immobiliari estan provocant que molts propietaris d’habitatges llogats es replantegin no renovar els contractes als seus inquilins, temptats per les ofertes de compra rebudes. Temen que aquesta situació agreugi encara més la ja complicada situació d’accés a l’habitatge a la zona, dificultant que les famílies puguin trobar una llar assequible i estable on residir.

La Cerdanya , una comarca tensada per la pressió immobiliària

La Cerdanya és una comarca que en els últims anys ha experimentat una creixent pressió immobiliària a causa del seu atractiu turístic i paisatgístic. L’auge de les segones residències i els habitatges de vacances ha anat en detriment del parc d’habitatges destinats al lloguer de llarga durada, el que ha derivat en un encariment generalitzat dels preus i una dificultat més gran per als residents locals a l’hora de trobar casa.

Davant d’aquesta tessitura, fa temps que entitats com les convocants de la manifestació reclamen a les administracions mesurades valentes i decidides que posin fre a l’especulació immobiliària i garanteixin el dret a un habitatge digne. Aposten per polítiques que incentivin els lloguers assequibles, protegeixin els inquilins, penalitzin els immobles buits i fomentin un model urbanístic i econòmic més sostenible i equilibrat.