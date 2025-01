La crisi immobiliària de la Cerdanya: “visc en un càmping perquè tots els lloguers són de temporada”

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de Prullans de 70 anys viu des d’ahir, i de manera temporal, en un càmping de la Cerdanya al no trobar cap habitatge disponible per llogar. Es tracta d’Albert Lladó, que va denunciar que ha arribat a aquesta situació perquè “tots els lloguers que trobo són de temporada”. S’ha vist obligat a abandonar la casa en la qual vivia des de feia set anys perquè els propietaris han decidit vendre-la.

Així, reivindica “un canvi urgent” de les polítiques d’habitatge actuals, “que permeten que, en aquests moments, el 95% dels immobles que estan disponibles a la comarca per llogar siguin exclusivament de temporada”.

El problema, afegeix, no és que els preus siguin massa elevats, sinó l’absència de lloguer per a ús residencial. “El més greu de tot és que no hi ha res, ni preus cars ni barats”, va recalcar. És una situació que comprèn, perquè “surt més rendible llogar els apartaments o les cases per caps de setmana o ponts, cobrant el mateix que un lloguer mensual d’un habitatge habitual”.

Com a exemple, a Prullans hi ha cases de lloguer de temporada turística per 1.600 i 2.500 euros al mes. Lladó pagava un lloguer de 700 euros mensuals i des d’ahir, gràcies a l’ajuda dels propietaris del càmping en el qual s’allotjarà de manera temporal, té un lloc on viure. “Només tinc paraules d’agraïment, encara que soc conscient que estaré allotjat al càmping per un període de dos o tres mesos com a màxim, ja que la llei no permet viure-hi de manera indefinida”, va dir.

La situació, va explicar, l’ha superat i, malgrat que la immobiliària que gestionava l’immoble li va donar dos mesos per deixar l’habitatge, ha marxat en tot just 15 dies. “No volia estar comptant els dies que em quedaven com quan era a la mili”, va concloure.

La casa en la qual vivia aquest veí ara és a la venda per 360.000 euros. La crisi immobiliària de la Cerdanya obliga nombrosos veïns a allotjar-se en comarques veïnes.