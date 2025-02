La Cerdanya promou la visita a una vintena de miradors per posar en valor el paisatge de la comarca

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cerdanya promou la visita a una vintena de miradors, repartits entre tots els municipis de la comarca, amb l’objectiu de posar en valor la singularitat del paisatge de la vall. El projecte, finançat amb la recaptació de la taxa turística, inclou informació sobre la seva accessibilitat, estat dels equipaments i alguns dels punts destacats que es poden observar des de cada mirador. Les dades es poden consultar en un mapa interactiu, disponible al web de Turisme Cerdanya. A més, en una segona fase, estan previstes millores als accessos per a persones amb mobilitat reduïda, la instal·lació de taules d’observació en relleu, destinades a persones cegues, i d’unes planxes amb codis QR per poder accedir a continguts auditius en quatre idiomes.

La idea va sorgir arran de les consultes que rebien per part dels visitants que acudien a les oficines de turisme. Tot i que a la Cerdanya hi ha uns 200 miradors, s’ha fet una primera selecció d’un per cadascun dels disset municipis i tres més ubicats dins les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) d’Estana, Pi i Aransa. L’objectiu de la iniciativa és oferir als visitants una experiència que els connecti amb la natura i el patrimoni paisatgístic de la comarca. A més, s’ha elaborat un reportatge fotogràfic, amb imatges panoràmiques i preses amb dron, per captar l’essència de cada un dels punts.

El projecte també inclou actuacions per tal de garantir la seguretat i el confort dels visitants, com ara la instal·lació de baranes i la reparació de passeres. A través d’aquesta iniciativa, la Cerdanya busca consolidar la seva oferta de turisme de natura i posicionar-se com un exemple de turisme sostenible i inclusiu, tot promovent el respecte i la conservació del patrimoni natural.

Els miradors inclosos al projecte són el mirador del Castell de Llívia; el Campanar de l’església de Santa Maria, a Puigcerdà; el mirador de Roques d’Engràcia, a Fontanals de Cerdanya; la Torre d’Escobairó, a Alp; la Torre de Das; l’Ermita de Sant Grau, a Urús; el Serrat de les Esposes, a Riu de Cerdanya; el mirador de la carretera d’Ordèn, a Bellver de Cerdanya; el mirador de Montellà; el mirador del Pla de la Llet, al nucli d’Aransa; el coll de la Creu del Barret, al nucli de Pi; el mirador Roc de la Guàrdia, a Lles de Cerdanya; el mirador de Prullans; el mirador de Meranges; el Mirador de Ger; el mirador de Roques Feres, a Guils de Cerdanya; el Tossal d’Isòvol; el Castellot de Bolvir; l’Ermita de Sant Salvador de Predanies, a Prats i Sansor; i el Pla de l’Àliga, al nucli d’Estana.